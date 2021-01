Kölner-Keller-Kritik : Gladbacher wütend auf den Videobeweis

Stuttgart Mönchengladbach war nach dem Last-Minute-Ausgleich des VfB Stuttgart außer sich über den Videobeweis. Hätte er überhaupt zum Einsatz kommen dürfen? War es ein Elfmeter? „Mit dem VAR-Eingriff bleiben schon ein paar Restzweifel“, gibt Schiedsrichter Felix Brych zu.

Vehement regten sich die Borussen über den Videobeweis auf, der für den aufregenden Schlusspunkt beim 2:2 (1:0) in Stuttgart sorgte und den es aus ihrer Sicht gar nicht hätte geben dürfen. Die Nachspielzeit, in der Borussia Mönchengladbach den fast sicheren Sieg verspielte, führte zu lautstarken Scherereien um den Kölner Keller. Mal wieder.

In der entscheidenden Szene wird VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic an der Torauslinie im Gerangel um den Ball von Gladbachs Linksverteidiger Rami Bensebaini umklammert. Getroffen wird er am Fuß aber auch vom eigenen Mitspieler Waldemar Anton. Diesen Kontakt habe er nicht gesehen, er sei „wohl mitentscheidend“ gewesen, räumte Brych ein, als er sich bei Sky stellte. Er sei darauf auch nicht hingewiesen worden.