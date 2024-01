Asien Cup Gladbachs Itakura reist zur Nationalmannschaft nach

Mit Verspätung ist Borussia Mönchengladbachs Ko Itakura zur japanischen Nationalmannschaft für die anstehende Asienmeisterschaft gereist. Der 26-Jährige soll nun endgültig an dem am Freitag in Katar stattfindenden Turnier teilnehmen. Das teilte die Borussia offiziell mit.