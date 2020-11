7. Spieltag : Glanzloser Leizpig-Pflichtsieg Freiburg hadert mit Schiri

Leipzig Durch drei Standardtore gewinnt Leipzig souverän gegen Freiburg. Die Gäste klagen am Ende über eine Elfmeterentscheidung vor dem zweiten Tor. Für sie ein Knackpunkt.

Der Trainer des SC Freiburg war überhaupt nicht damit einverstanden, dass Zwayer beim 0:3 (0:1) bei RB Leipzig nach 67 Minuten Elfmeter für die Gastgeber pfiff. „Der Schiedsrichter war so schnell überzeugt, dass es ein Elfmeter ist. Deshalb hat er gepfiffen. Er soll einfach machen, was er denkt“, gab Streich wortkarg nach dem sechsten Spiel nacheinander ohne Sieg wieder.

In besagter Szene hatte Nicolas Höfler den Leipziger Christopher Nkunku an den Hacken getroffen, Zwayer pfiff sofort Strafstoß. „Der Elfmeter war ein extremer Killer im Spiel. Wir waren nah am Ausgleich. Ein 2:0 haut dich in dem Moment im Spiel um. Den zu pfeifen, ist für mich Wahnsinn. Es gibt einen leichten Rempler, aber es reicht niemals für einen Elfmeter“, sagte SC-Profi Christian Günter.