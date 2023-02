Bundesliga : Glücklicher Mané nach Comeback: „Habe den Fußball vermisst“

München Sadio Mané strahlte. Der Stürmerstar aus dem Senegal war einfach nur „sehr glücklich“ nach seinen ersten Comeback-Minuten für den FC Bayern beim 3:0 der Münchner im Bundesliga-Topspiel gegen Union Berlin.

Afrikas Fußballer des Jahres drückte seine Gefühle in der Interview-Zone der Allianz Arena sogar auf Deutsch aus. „Ich habe den Fußball vermisst. Jetzt geht es mir wieder besser“, sagte der 30 Jahre alte Angreifer. Die Leidenszeit im Krankenstand und in der Reha ist vorbei.

In der 65. Minute war es in der Allianz Arena so weit gewesen: Mané kam für den bis dahin herausragend spielenden Torschützen Kingsley Coman aufs Spielfeld. Mehr als drei Monate hatte er nach einer Sehnenverletzung am Wadenbeinköpfchen mit anschließender Operation pausieren müssen. Auch die Weltmeisterschaft in Katar verpasste Mané.