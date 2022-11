Nationalmannschaft : Gnabry ballert sich in WM-Form: „Je mehr Tore, desto besser“

München Der Bayern-Block funktioniert pünktlich zur WM wieder. Das gilt besonders für Serge Gnabry. Als Dreifachtorschütze ragt er gegen Bremen heraus. Eine Prestige-Wertung führen die Münchner in Europa an.

Gnabry ragte kurz vor der Bekanntgabe des WM-Kaders an diesem Donnerstag aus dem für die Nationalmannschaft und Bundestrainer Flick so eminent wichtigen Bayern-Block um Leon Goretzka und Jamal Musiala als weitere deutsche Torschützen heraus. „Das freut mich auch für den DFB. Ich glaube, Serge ist auch ein wichtiger Spieler für Hansi“, bemerkte Julian Nagelsmann. Der Bayern-Coach umarmte seinen früheren Hoffenheimer Spieler nach dem Schlusspfiff innig. „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Ich kann ihm offen sagen, was ich sehr gut finde und was nicht. Das, was ich ihm gesagt habe, hat er sehr stark verbessert.“