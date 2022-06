Bundesliga : Götze hat Medizincheck in Frankfurt bestanden

Götze hat Medizincheck in Frankfurt bestanden

Frankfurt/Main Ex-Weltmeister Mario Götze hat den Medizincheck bei Eintracht Frankfurt bestanden. Dies bestätigte der Europa-League-Sieger auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die „Bild“ darüber berichtet.

Der 30 Jahre alte Profi von der PSV Eindhoven soll bei den Hessen einen Dreijahresvertrag bis Juni 2025 unterschreiben. Götze absolvierte am Dienstag in der Mainmetropole medizinische Tests und soll eine Ablöse von drei bis vier Millionen Euro kosten. Für den Offensivspieler ist es nach zwei Jahren eine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Auch die Unterschrift soll heute noch erfolgen.