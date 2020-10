Transfers : Götze oder England-Sternchen? - Hertha im Transfer-Finale

Berlin Hertha BSC möchte ganz weit nach oben. Vor dem Duell beim FC Bayern am Sonntag sind die sportlichen Kräfteverhältnisse noch zugunsten der Münchner eindeutig. Für eine Transferoffensive, die Trainer Labbadia indirekt fordert, ist nur noch wenig Zeit.

Zumindest da haben die Berliner dem Rekordchampion vor dem sportlich weiterhin ungleichen Bundesliga-Duell am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) in der Münchner Allianz Arena ausnahmsweise einmal den Rang abgelaufen.

Die gestiegenen Ansprüche beim Hauptstadt-Club und das von Investor Lars Windhorst gut gefüllte Konto spiegeln sich noch nicht in der Transferbilanz wider. Und Bruno Labbadia vermisst einen energischen Kampf um die Startplätze. „Konkurrenzkampf stelle ich mir anders vor. Ich sehe es nicht so, dass wir einen riesigen Kader haben“, sagte der Trainer angesichts weiter fehlender Verstärkungen und neuer verletzter Profis. Das 1:3 gegen Eintracht Frankfurt in der Vorwoche hat dem Hertha-Coach schnell die Augen geöffnet.

Das Geld war in dem komplizierten Corona-Transferfenster schon häufiger Herthas Problem. Ungewöhnlich dabei nur: Nicht weil zu wenig da war, sondern zu viel. Das auf 374 Millionen Euro gekletterte Gesamtvolumen von Windhorsts Investitionen machte die Berliner zu beliebten Verhandlungspartnern. „Überall, wo ein Spieler verkauft wird, sollen wir ihn holen. Da wird ein falsches Bild gemalt“, mahnte Labbadia. Die Konkurrenz will am vermeintlichen Hertha-Reichtum partizipieren, dabei wurde ein Großteil in die Schuldentilgung gesteckt.