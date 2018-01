Gomez erklärt Wechsel zum VfB: WM in Russland ist das Ziel

Rückkehrer Mario Gomez ist von Trainer Hannes Wolf direkt in den neuen Mannschaftsrat des VfB Stuttgart berufen worden, teilte der Fußball-Bundesligist mit. dpa

Der 32 Jahre alte Nationalspieler Mario Gomez sieht die Rückkehr zum VfB Stuttgart nicht als gemütliches Ende seiner Karriere.

„Ich habe das nicht gemacht, um hier Fritzle 2 zu machen beim VfB und hier in Rente zu gehen“, sagte der Fußball-Profi bei seiner offiziellen Vorstellung in Anspielung auf das Maskottchen der Schwaben. „Ich habe den sportlichen Ehrgeiz, hier ein gutes halbes Jahr zu haben, auf den Sommer gesehen. Und dann sehen wir weiter.“ Er habe das klare Ziel, sich in der Rückrunde für die WM in Russland zu empfehlen. Beim VfL Wolfsburg habe es zu viele Schulterklopfer gegeben, „egal, wie ich gespielt habe“.

Gomez war in der Winterpause vom VfL zurück zum VfB gewechselt. Der 32-Jährige spielte bereits bis 2009 bei seinem Jugendverein und wurde 2007 deutscher Meister mit dem VfB. „Ich bin nicht hier, weil ich 2007 Meister wurde mit dem VfB. Sondern weil die Konstellation, wie sie ist, mir den Reiz gibt.“

