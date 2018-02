später lesen VfB Stuttgart Gomez setzt wegen grippalen Infekts mit Training aus FOTO: Peter Steffen FOTO: Peter Steffen Teilen

Fußball-Nationalstürmer Mario Gomez hat am Mittwoch wegen eines leichten grippalen Infekts nicht am Training des VfB Stuttgart teilgenommen. Das teilte der Fußball-Bundesligist via Twitter mit. dpa