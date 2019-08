Bundesliga-Auftakt : Goretzka fehlt beim FC Bayern gegen Hertha BSC

Fehlt dem FC Bayern in der Partie gegen Hertha BSC: Leon Goretzka. Foto: Marius Becker.

München Der FC Bayern München muss das Eröffnungsspiel der 57. Bundesligasaison ohne Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka bestreiten.

Kovac bietet in Robert Lewandowski, Kingsley Coman, Serge Gnabry und Thomas Müller alle verfügbaren Offensiv-Asse in der Startelf auf. Der kurzfristig von Inter Mailand ausgeliehene Vize-Weltmeister Ivan Perisic muss zum Saisonstart eine Gelb-Sperre noch aus Italien absitzen.

Hertha BSC tritt in München mit Bayern-Schreck Dodi Lukebakio an. Der Rekordeinkauf der Berliner beginnt in der Offensive. Herthas neuer Trainer Ante Covic stellte zudem Kapitän Vedad Ibisevic als Stoßstürmer auf.