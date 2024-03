Bundesliga Goretzka nach Kantersieg: „Völlig egal, wie wir es nennen“

„Es war ein überzeugender Sieg“, betonte Goretzka. Diese hätten die Bayern in dieser Saison oft vermissen lassen. „Deswegen sind wir in der Bundesliga in der Situation, in der wir sind“, betonte er und ergänzte mit Blick auf die Verfolgerrolle: „Wenn Leverkusen anfängt zu wackeln, dann müssen wir da sein. Das ist unsere Aufgabe.“