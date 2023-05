FC Bayern München Goretzka nach Medienkritik: „Lasst uns weniger übertreiben“

Goretzka hatte nach dem 2:0 des FC Bayern bei Hertha BSC Kritik an der Berichterstattung über den deutschen Rekordmeister geübt. „Spieler werden komplett kaputt gemacht medial. Helfen tut es mit Sicherheit nicht“, sagte der Mittelfeldspieler. Später relativierte er die Kritik. „Emotion und Wut nach dem Spiel packen auch mich. Meine Aussage gestern nach dem Spiel war in der Form undifferenziert und so nicht richtig“, schrieb er auf Instagram.