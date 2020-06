31. Spieltag : Goretzka schießt Bayern gegen Gladbach spät zum Sieg

München Nach dem späten Jubel beim 2:1-Sieg gegen Gladbach will der FC Bayern am Dienstag sein Meisterstück vollenden. Ohne die gelb-gesperrten Lewandowski und Müller tun sich die Münchner lange Zeit schwer. Vor allem ein Bayern-Profi ist „überglücklich“.

Ohne die gelb-gesperrten Robert Lewandowski und Thomas Müller sorgte der 25-Jährige beim 2:1 (1:1) für die späte Erleichterung des deutschen Fußball-Meisters. Am Dienstag können die Münchner durch einen Dreier bei Werder Bremen den achten Titel am Stück perfekt machen, nachdem dieser durch das 1:0 von Borussia Dortmund bei Fortuna Düsseldorf am Samstag noch nicht bejubelt werden konnte.

„Wir haben einen hervorragenden Lauf“, lobte Trainer Hansi Flick sein Team nach dem Arbeitssieg. Der Coach will das Meisterstück nun in Bremen vollenden: „Da wollen wir auch schauen, dass wir den Sack einfach zumachen.“

Ohne Top-Torjäger Lewandowski und Top-Vorlagengeber Müller verloren die Münchner bei der Rekordjagd auf die 101-Tore-Marke an Tempo, bei 92 Treffer stehen die Bayern. Der 19-jährige Zirkzee hielt als Lewandowski-Ersatz mit seinem vierten Treffer im achten Liga-Spiel zwar seine eigene Quote hoch. Doch eine Reihe von Umstellungen waren dem Spiel des deutschen Fußball-Rekordchampions lange anzumerken. Am Ende zeigten sie aber mehr Willen. „Es war unfassbar schwierig heute, Gladbach hatte einen guten Plan“, sagte Sieg-Torschütze Goretzka. „So ein spätes Tor zum Sieg zu machen, das uns ermöglicht, am Dienstag die Meisterschaft zu gewinnen - da bin ich aktuell überglücklich.“