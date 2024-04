Bundesliga Gosens nach Niederlage: In der zweiten Hälfte „zerfallen“

Die Unioner stehen in der Bundesliga-Tabelle derzeit nur wenige Punkte vor dem Relegationsplatz. In den kommenden Wochen stehen nun die direkten Duelle mit den Konkurrenten Mönchengladbach, Bochum und Köln an. „Da müssen wir hart mit uns ins Gericht gehen, weil so werden wir auch nächste Woche gegen Gladbach wahrscheinlich nichts holen“, warnte Gosens. „Ich glaube, wir stecken tief im Abstiegskampf.“