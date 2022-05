34. Spieltag : Gregoritsch lässt Augsburg jubeln - Weinzierl geht

Augsburgs Daniel Caligiuri erzielt per Strafstoß das 1:0. Foto: Matthias Balk/dpa

Augsburg Ein spätes Tor von Michael Gregoritsch beschert dem FC Augsburg zum Bundesliga-Finale den ersehnten Heimerfolg. Absteiger SpVgg Greuther Fürth verpasst ein Ziel zum Abschied.

Der Österreicher bescherte dem bereits geretteten FC Augsburg einen schmeichelhaften Heimerfolg. Ohne ihren am Coronavirus erkrankten Trainer Stefan Leitl verpassten die Franken beim 1:2 (1:1) den ersehnten ersten Auswärtssieg der Saison.

Daniel Caligiuri brachte die Augsburger mit einem Foulelfmeter in der 11. Minute in Führung. Es war das 50. Bundesligator des Standardspezialisten. Jessic Ngankam (24.) ließ den von Leitls Assistenten Andre Mijatovic betreuten Tabellenletzten mit seinem zweiten Treffer nacheinander vor 27.907 Zuschauern jubeln. In einem nach dem Wechsel zerfahrenen Duell schoss der eingewechselte Gregoritsch (84.) die Augsburger Fans spät ins Heimglück.