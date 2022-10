Freiburg-Sieg gegen Werder : Grifo erfolgreichster italienischer Bundesliga-Torschütze

Berlin Freiburgs Stürmer Vincenzo Grifo hat Luca Toni als erfolgreichsten italienischen Torjäger in der Fußball-Bundesliga abgelöst.

Beim Heimsieg der Breisgauer gegen Werder Bremen erzielte Grifo seinen 39. Treffer in der Bundesliga, als er per Strafstoß in der 80. Minute zum 2:0-Endstand für den Bundesliga-Dritten traf.