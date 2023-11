10. Spieltag Grifo rettet Freiburg Remis gegen Gladbach

Während die Gladbacher unter der Woche ins Achtelfinale des Pokals eingezogen waren, musste der Sport-Club nach der Endspielteilnahme in diesem Jahr den Traum von einer Rückkehr nach Berlin begraben. Beim 1:3 gegen Zweitligist SC Paderborn passte wenig zusammen. Für Streich ging es deswegen in erster Linie darum, die Grundtugenden wieder zu zeigen. „Wir brauchen geringe Abstände, Mentalität, Zweikampfverhalten und Mut mit dem Ball. Wir brauchen alles auf dem Platz, was in uns drinsteckt, um bestehen zu können“, hatte der Coach gesagt.