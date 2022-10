12. Spieltag : Grifo und Freiburg verderben Reis-Einstand auf Schalke

Gelsenkirchen Alles besser mit neuem Trainer? Auf Schalke geht dieser Plan zumindest im ersten Spiel von Thomas Reis noch nicht auf. Während S04 Letzter bleibt, mischt Freiburg weiter kräftig oben mit.

Zwar verlor das Bundesliga-Schlusslicht gegen den SC Freiburg am Sonntag durch das 0:2 (0:1) auch das siebte Pflichtspiel in Serie und steckt mit dem neuen Coach weiter tief in der Krise, trotzdem war die Stimmung nach dem Abpfiff eher positiv. Die Schalker Fans feierten nach der ernüchternden Pleite mit lauten Gesängen ihr Team. „Auf geht's Schalke kämpfen und siegen“ sangen die Anhänger, es gab Unterstützung statt Pfiffe.