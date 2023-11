10. Spieltag Grimaldo und Wirtz wirbeln: Leverkusen bleibt an der Spitze

Mit 15 Partien in Serie ohne Niederlage stellten die Leverkusener ihre Vereinsbestmarke ein - dies war zuletzt 2001/2002 unter Trainer Klaus Toppmöller gelungen. Vor der nächsten Herausforderung in der Europa League am Donnerstag bei FK Karabach Agdam in Aserbaidschan agierte die Bayer-Elf zwar zwischendurch arg lässig, bewies aber erneut ihre spielerische Klasse.