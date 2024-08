Start der Fußball-Bundesliga Großer Bayern-Auftrag für Kompany: „Alle Spiele gewinnen“

Der 50-Jährige legt die Latte hoch, sehr hoch - auch für Kompany. „Wir haben einen sehr guten Kader, um anzugreifen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und wenn wir jedes Spiel gewinnen, ist die Rechnung relativ leicht“, sagte Eberl nach dem finalen Ligatest beim 4:0 gegen den Grasshopper Club Zürich. Überall angreifen, alles gewinnen heißt es also in einer Saison, an deren Ende das Champions-League-Finale wieder in München stattfindet.