Nach 1:3 in Mainz : Großteil der Bayern-Stars zu Kurztrip nach Ibiza

München Einige Stars des FC Bayern München nutzen die freien Tage nach dem 1:3 beim FSV Mainz laut Medienberichten zu einem Kurztrip. Ein Großteil der Mannschaft soll demnach nach Ibiza geflogen sein.

Die Münchner hatten vor einer guten Woche die zehnte deutsche Fußball-Meisterschaft nacheinander perfekt gemacht. Die Meisterschale wird der FC Bayern am vorletzten Spieltag dieser Bundesliga-Saison erhalten. Kapitän Manuel Neuer bekommt die Trophäe am 8. Mai nach dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart von der neuen DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen in der Allianz Arena überreicht. Am letzten Spieltag gastiert das Team von Trainer Julian Nagelsmann beim VfL Wolfsburg.