VfL Wolfsburg : Guilavogui über die Lage beim VfL: „Ja, wir sind in Gefahr“

Wolfsburg Routinier Josuha Guilavogui hat wegen des vorletzten Tabellenplatzes des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg Alarm geschlagen.

„Wir müssen gewarnt sein und wissen: Ja, wir sind in Gefahr“, sagte der 32-Jährige dem „Kicker“. Derzeit belegt der VfL mit fünf Punkten nach sieben Partien den 17. Tabellenrang. Am Samstag empfangen die Niedersachsen den VfB Stuttgart (15.30 Uhr/Sky). Den defensiven Mittelfeldspieler Guilavogui stören die öffentlich geäußerten Zweifel an den jüngsten VfL-Trainern. „Wir müssen aufhören damit. Mark van Bommel war angeblich nicht gut genug und ist jetzt erfolgreich in Belgien. Florian Kohfeldt musste auch wieder gehen. Jetzt soll Niko Kovac auch weg? Wir Spieler stehen in der Verantwortung, dass es wieder besser läuft.“