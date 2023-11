11. Spieltag Guirassy kommt - und trifft: BVB verliert in Stuttgart

Die Dortmunder spielten vier Tage nach dem 2:0 gegen Newcastle in der Champions League eine erschreckend schwache erste Halbzeit. Vorne waren sie harmlos, hinten hatten sie mit Stuttgarts schnellen Angriffen größte Probleme. Doch: Der VfB ließ zahlreiche Chancen ungenutzt - und verschoss zum dritten Mal nacheinander einen Foulelfmeter. Gegen Hoffenheim (2:3) hatte Undav den Ball vom Punkt aus nicht im Tor untergebracht, in Heidenheim (0:2) war es Silas. Diesmal scheiterte Chris Führich in der 11. Minute an BVB-Keeper Kobel, der den Strafstoß selbst verursacht hatte.