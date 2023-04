30. Spieltag Guirassy per Hacke: VfB jubelt gegen Gladbach

Der später verletzt ausgewechselte Serhou Guirassy brachte die Hausherren per Hacke (22. Minute) in Führung, ehe zwei Elfmeter in der Schlussphase noch einmal für Aufregung sorgten. Zunächst glich Julian Weigl nach einem Handspiel von Dan-Axel Zagadou aus (78.). Dann brachte Tanguy Coulibaly den VfB wieder in Führung. Unmittelbar zuvor sah Ko Itakura für die Verhinderung einer klaren Torchance die Rote Karte (82.).