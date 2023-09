4. Spieltag Guirassy trifft dreifach: Stuttgart gewinnt auch in Mainz

So wirkte auch das Team. Chefcoach Svensson musste in Abwehrchef Andreas Hanche-Olsen und Branimir Gruda nur zwei Spieler gesundheitsbedingt ersetzen und vertraute sonst dem Personal vom 0:4 gegen Bremen. Und die Mainzer erwischten bei herrlichem Spätsommerwetter den besseren Start. Der erstmals in die Mainzer Startelf beorderte Marco Richter hatte die große Chance, doch seinen wuchtigen Versuch wischte Stuttgarts Schlussmann Alexander Nübel stark über die Latte (9.).