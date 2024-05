Bundesliga Guirassy vor Wechsel? VfB-Coach: „bin nicht naiv“

Um Guirassy gab es auch in den vergangenen Transferperioden Abwanderungsgerüchte. „Ich weiß, dass er sich super wohlfühlt hier, dass er sich das sehr, sehr gut überlegt, ob er diesen Schritt geht“, sagte Hoeneß. Er finde es aber auch „legitim“, wenn sich der Torjäger Gedanken mache: „Ich denke da einfach an die größten Clubs, die es gibt in Europa. Wenn die anklopfen, was ich mir durchaus vorstellen kann, dann muss er darüber nachdenken“.