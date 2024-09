Fußball-Bundesliga Gut gelaunt auf die Wiesn - Olise und Bayern heiß auf Bayer

Am Sonntag konnten sich die Bayern daher bester Laune in die Lederhosen zwängen, um mit ihren Partnerinnen einen entspannten Tag auf der Wiesn zu verbringen. „Ich hatte die Lederhose lange nicht mehr an. Nach so einem Sieg trägt man sie natürlich gerne und kann auch das eine oder andere Bier trinken“, sagte Sportvorstand Max Eberl, der am Samstag seinen 51. Geburtstag feierte und daher am Sonntag doppelten Grund zum Anstoßen hatte.