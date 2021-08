FC Bayern München : „Gute Bande beisammen“: Auftritt der Bayern-Stars mit Zverev

München Der FC Bayern präsentiert sein Team 2021/22 an einem Nachmittag mit Training, Legenden und einem Tennis-Goldjungen von Tokio. „Greifen wir es an“, sagt Trainer Nagelsmann.

Zverev sympathisiert mit Deutschlands Topclub. Er schaue eigentlich alle Spiele an, sagte er. Dem Team wünschte er „alles Gute“ für die Saison. Bei einem Legendenspiel kickte der Tennisprofi später mit Ex-Bayern-Star Franck Ribéry in einem Team. Vorher plauderte Zverev noch angeregt mit Lewandowski; vielleicht holte er sich ein paar Tipps beim polnischen Weltfußballer.

Nachdem das DFB-Pokalspiel bei den Amateuren des Bremer SV wegen Corona-Fällen beim Gegner an diesem Freitag ausfällt, muss Nagelsmann nun mindestens bis zum Bundesliga-Eröffnungsspiel am 13. August bei Borussia Mönchengladbach auf seinen ersten Sieg als Bayern-Coach warten. „Greifen wir es an“, verkündete er voller Tatkraft.

Die Leipziger wollen mit dem 27-jährigen Sabitzer verlängern, ihn aber auf keinen Fall im kommenden Jahr ablösefrei verlieren. „Wir werden jetzt in Ruhe, ohne in Panik zu verfallen, mit ihm und seinem Berater die Gespräche aufnehmen und dann schauen wir mal, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt“, sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff am Mittwoch im TV-Sender Sky.