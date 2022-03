FC Bayern München : Gute Nachrichten von Goretzka - Davies nimmt Training auf

München/Sinsheim Bei zwei Langzeit-Ausfällen der Bayern zeichnet sich langsam ein Comeback ab. Goretzkas Knie reagiert nicht mehr auf Belastung. Und Davies hat seine Herzmuskelentzündung hinter sich. Er läuft wieder.

Beim 27-jährigen Goretzka, der Anfang Dezember sein letztes Spiel für den deutschen Rekordmeister bestritten hatte, hatte Trainer Julian Nagelsmann nach dem 1:1 am Samstag bei der TSG 1899 Hoffenheim angekündigt, dass der Nationalspieler an diesem Dienstag erstmals wieder „teilbelastet“ werde im Teamtraining: „Das Knie reagiert aktuell nicht, ich hoffe, dass das so bleibt.“