33. Spieltag : Haaland führt Dortmund mit Doppelpack zur Vize-Meisterschaft

Leipzig Mit einem Sieg im Direktduell bei Leipzig hat sich Dortmund die Vizemeisterschaft gesichert. Den Borussen war aber der charakterstarke Auftritt viel wichtiger. Hummels sah „eine der besten Saisonleistungen“.

„Ich bin nicht froh über die Vize-Meisterschaft. Ich will Meister werden. Wir mussten nach dem verpassten Titel das Beste aus der Situation machen“, sagte Erling Haaland, der mit seinem Doppelpack (30./90.+2.) die beiden BVB-Tore erzielte. Der Norweger war bei schwülen Temperaturen in der Red Bull Arena fix und fertig: „Ich bin müde. Weil ich so viel gerannt bin. Ich hätte heute fünf Tore schießen können.“

Haaland, der im Winter auch heißer Kandidat in Leipzig war und sich das Trainingszentrum persönlich anschaute, hätte frühzeitig alles klar machen können. Doch er fand in der Anfangsphase in RB-Keeper Peter Gulacsi mehrmals seinen Meister. „In der ersten Halbzeit waren wir nicht griffig und aggressiv genug. Das hat Dortmund gut ausgenutzt. Aber es lag mehr an uns als an Dortmund. Wir kamen nicht in die Zweikämpfe, beim Tor hatten wir mehrer Chancen, den Ball zu gewinnen“, kritisierte der ungarische Nationalspieler und betonte: „Haaland hat viel Potenzial, so ein Stürmer tut jeder Mannschaft gut.“