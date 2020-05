29. Spieltag : Haaland und Dahoud fehlen: Sancho und Can starten für BVB

Haaland und Dahoud fehlen: Sancho und Can starten für BVB

Jadon Sancho steht gegen Paderborn wieder in der Startelf. Foto: Martin Meissner/AP-Pool/dpa

Paderborn Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre muss im ersten Spiel nach der bitteren 0:1-Niederlage im Bundesliga-Gipfeltreffen gegen den FC Bayern München zwei Wechsel in seiner Startelf vornehmen.

Für die verletzten Erling Haaland und Mahmoud Dahoud stehen Jadon Sancho sowie Emre Can in der Startelf des Tabellenzweiten beim Auswärtsspiel in Paderborn.