USA-Reise : Haaland verdirbt Bayern die Generalprobe - „Klima für Topleistungen“

Green Bay Die USA-Reise der Bayern endet mit einer Niederlage. Erling Haaland sorgt bei seinem Debüt für Manchester City für den einzigen Treffer. Vorstandschef Oliver Kahn zieht ein positives Fazit des Trips.

Nach der Niederlage an seinem Geburtstag bestieg Julian Nagelsmann den Flieger zurück in die Heimat mit gemischten Gefühlen.

Knapp 150 Millionen Euro an Ablösesummen

Weiter offen ist die Frage, wie es in der Personalie Konrad Laimer (25) von RB Leipzig weitergeht. Schon jetzt ist der Bayern-Kader exzellent besetzt. „Wenn so viele Topspieler im Kader sind, will man es dem Trainer als Spieler so schwer wie möglich machen. Das kann man nur, wenn man Topleistung bringt“, sagte Vorstandschef Oliver Kahn. „Dieses Klima haben wir geschaffen. Aus dieser Atmosphäre heraus entstehen wieder Topleistungen.“