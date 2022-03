26. Spieltag : Haaland zurück: Dortmund siegt mit viel Mühe gegen Bielefeld

Dortmund Erling Haaland ist wieder da und der BVB vielleicht schon am Mittwoch zurück im Titelrennen. Der genesene Norweger fällt gegen Bielefeld zwar nicht groß auf. Das könnte sich aber in Mainz ändern.

Begleitet von der Rückkehr des in der 63. Minute eingewechselten Torjägers Haaland nach siebenwöchiger Zwangspause sorgte Marius Wolf in der 21. Minute vor 33.000 Zuschauern im Signal Iduna Park für den verdienten Sieg der Borussia. „Es muss nicht immer Spektakel sein. Heute haben wir unsere Hausaufgaben gemacht“, sagte Torschütze Wolf im Streamingdienst DAZN.

Can: „Wir träumen immer“

Defensiv-Stabilisator Emre Can fügte an: „Es war nicht unser bestes Spiel, es war einfach wichtig, zu gewinnen.“ Einen Blick auf die Tabellenkonstellation wollte Can nicht wagen. „Wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir müssen nicht auf Bayern schauen“, verlangte er - und fügte dann doch an: „Wir träumen immer.“