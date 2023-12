Bundesliga „Habe den Glauben“: Terzic rechnet mit Verbleib beim BVB

Der Fußball-Lehrer verwies auf ähnlich kritische Situationen in der Vergangenheit, als er das Team aus misslicher Lage befreit und noch zum Pokalsieg und ein anderes Mal fast noch zur Meisterschaft geführt hatte: „Es gehört zu meiner Geschichte bei der Borussia, dass wir in der Rückrunde immer ein komplett anderes Gesicht gezeigt haben. Vor knapp zwei Jahren und besonders am Ende der vergangenen Saison. Das ist der klare Auftrag an die Mannschaft, dass wir das wieder hinkriegen.“