100 Tage Bayern-Präsident : Hainer: „Neue Köpfe stellen neue Fragen“

Berlin Herbert Hainer hat in einer Zwischenbilanz nach gut 100 Tagen als Präsident des FC Bayern große Hoffnungen in das neue Vorstandsmitglied Oliver Kahn gesetzt.

„Mir gefällt, dass er sich nicht scheut, bestimmte Dinge in Frage zu stellen: Ist das alles so richtig, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben? Und wenn nicht, was können wir verändern?“, sagte Hainer in einem Interview des vereinseigenen Magazins „51“.