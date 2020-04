Bayern-Präsident : Hainer versteht Debatte um Fußball-Sonderrolle nicht

Herbert Hainer fürchtet in der Diskussion um eine mögliche Sonderrolle des Fußballs in der Corona-Krise keinen Imageschaden. Foto: Sven Hoppe/dpa

München Bayern Münchens Vereinspräsident Herbert Hainer fürchtet in der Diskussion um eine mögliche Sonderrolle des Fußballs in der Corona-Krise keinen Imageschaden.

„Nein“, antwortete er in einem Interview des „Kicker“ auf eine entsprechende Frage. „Und ich verstehe ohnehin nicht, wieso in diesem Zusammenhang von einer Sonderstellung gesprochen wird. Die Profifußballer gehen ihrem Beruf nach, wie das in anderen Branchen auch der Fall ist - solange es aus gesundheitlichen Aspekten zu verantworten ist.“ In allen anderen Bereichen werde es genauso gehandhabt, sagte Hainer.