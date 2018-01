später lesen Ausfall mit Kreuzbandriss Halstenberg-Dank nach Leipziger Tor-Jubel-Geste FOTO: Jan Woitas FOTO: Jan Woitas Teilen

Twittern

Teilen



Der Dank von Nationalspieler Marcel Halstenberg kam prompt. Via Instagram meldete sich der Fußball-Profi von RB Leipzig nach der Aktion seiner Mitspieler beim Führungstreffer gegen den Hamburger SV am Samstag in der Red Bull Arena. dpa