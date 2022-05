Bundesliga : Hamann für Kalajdzic als Lewandowski-Nachfolger

München Der angebliche Wechselwunsch von Robert Lewandowski sorgt vor dem letzten Spieltag für Wirbel beim FC Bayern. TV-Experte Dietmar Hamann empfiehlt schon einen Nachfolger.

Medienberichten zufolge soll Lewandowski die Vereinsbosse des deutschen Fußball-Rekordmeisters davon unterrichtet haben, dass er seinen im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern will. Der Stürmer will angeblich schon nach dieser Saison zum FC Barcelona. „Wenn ein anderer Verein kommt und ihm einen Drei-Jahres-Vertrag anbietet, was willst du denn machen?“, sagte der frühere Münchner Hamann. „Wenn Barcelona das machen will, sollen sie es tun. Dann schaut man sich in die Augen, gibt sich die Hand und es geht weiter.“