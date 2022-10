FC Bayern München : Hamann schwärmt von Musiala: „Ein Jahrhundertspieler“

München Der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann kann sich den FC Bayern München und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ohne Jamal Musiala nicht mehr vorstellen.

Mit bislang fünf Treffern und drei Torvorlagen hat sich Musiala bei den Münchnern in der laufenden Bundesliga-Saison früh unverzichtbar gemacht. „Er ist Bayerns wichtigster Spieler. Er hat die Offensive seit Saisonbeginn am Laufen gehalten“, sagte Sky-Experte Hamann vor dem Bundesliga-Gipfel Bayern gegen Dortmund am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky).