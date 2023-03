Bundesliga : Hamann über Thuram-Schwalbe: „Schande für den Fußball“

Gladbachs Marcus Thuram (M) steht nach seiner Schwalbe gegen Freiburg in der Kritik. Foto: Federico Gambarini/dpa

Mönchengladbach Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat Vize-Weltmeister Marcus Thuram für seine Schwalbe im Bundesliga-Spiel von Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg (0:0) harsch kritisiert und eine Sperre gefordert.

Thuram hatte in der zweiten Halbzeit in einem Zweikampf mit Nicolas Höfler in den Rasen getreten und sich dann fallen gelassen. Schiedsrichter Benjamin Brand zeigte zunächst auf den Elfmeterpunkt, nahm seine Entscheidung nach Videostudium wieder zurück.