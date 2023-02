Torwart-Beben beim FC Bayern : Hamann und Effenberg sehen Neuer-Aussagen kritisch

München Zwei frühere Bayern-Profis bewerten Manuel Neuers brisantes Interview sehr kritisch. Ein Abschied vom FC Bayern sei nicht unwahrscheinlich, meinen Dietmar Hamann und Stefan Effenberg.

„Einige dieser Zitate sind für mich schlichtweg peinlich“, sagte der 49-Jährige in seiner Funktion als Experte beim Pay-TV-Sender Sky. „Da geht es um seine eigene Eitelkeit, da stellt er sich in den Vordergrund und nicht den Verein.“ Auf die Frage, ob Neuer jemals wieder für die Bayern spielen werde, antworte Hamann: „Eher nein“.

Neuer hatte im Interview der „Süddeutschen Zeitung“ und von „The Athletic“ die Club-Führung des Rekordmeisters für die Trennung von Torwarttrainer Toni Tapalovic verbal angegriffen. Das sei „das Krasseste“ gewesen, was er in seiner Karriere erlebt habe, sagte der mit einem Beinbruch noch lange fehlende Neuer. „Für mich war das ein Schlag, als ich bereits am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen.“ Bayern-Chef Oliver Kahn kündigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur „deutliche Gespräche“ mit Neuer an.