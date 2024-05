FC Bayern München Hamann würde Kane-Transfer hinterfragen: „Titel geholt?“

Der englische Nationalstürmer erzielte in dieser Saison 36 Treffer in 32 Bundesliga-Partien, dazu noch acht Tore in der Champions League. „Aber wie viele Titel haben sie geholt?“, sprach Hamann den Titelfluch von Kane an, der in seiner Karriere noch keinen großen Titel gewann. Die Münchner werden in dieser Saison erstmals seit der Saison 2011/12 ohne Trophäe bleiben.