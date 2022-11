BVB-Geschäftsführer : Hans-Joachim Watzke erhält jüdische Josef-Neuberger-Medaille

Düsseldorf Für die Verdienste des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund im Kampf gegen Antisemitismus hat Hans-Joachim Watzke die jüdische Josef-Neuberger-Medaille erhalten.

Der BVB engagiert sich seit Jahren im Kampf gegen Antisemitismus. So richtete der Club im März einen Fachtag „Antisemitismus und Profifußball“ in Dortmund aus, der Vertreter aus Gesellschaft, Politik und Sport zusammenführte. Zudem beteiligte sich der Bundesligist finanziell am Ausbau der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel. „Für uns ist der Kampf für die Demokratie und der Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus eine wesentliche Kernaufgabe geworden“, sagte Watzke.