FC Bayern in Hochform : Hansis „Freude“ über 40. Sieg - LewanGOALski: Nur noch fünf

FC Bayern in Hochform

Sind gegen den VfB Stuttgart zu Hochform aufgelaufen: Die Bayern siegten in Unterzahl mit 4:0. Foto: Matthias Balk/dpa POOL/dpa

München Hansi Flick kann nach stressigen und konfliktreichen Wochen „mal durchschnaufen“. Seine Bayern laufen vor Leipzig zur Hochform auf. Gegen Stuttgart genügen zehn Mann, weil Lautsprecher Müller als Not-Sechser brilliert und der Torjäger weiter in Torlaune ist.

Nach dem mächtigen 4:0 (4:0) von Bundesliga-Primus FC Bayern gegen den in Unterzahl überrollten VfB Stuttgart bat Flick nach stressigen Wochen mit Bundestrainer-Spekulationen und dem erst eskalierten und dann eingedämmten Konflikt mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic darum, einfach „die Freude“ über den 40. Sieg in seinem 50. Bundesligaspiel als Trainer auskosten zu dürfen.

„Das muss man mir mal zugestehen“, sagte Flick. Er ist heilfroh, in der Länderspielpause „mal durchschnaufen“ zu können, ohne nervige Fragen zu seiner Trainer-Zukunft und dem Verhältnis zu Salihamidzic gestellt zu bekommen. „Dazu ist alles gesagt“, sagte er energisch.

Zu Ostern geht's dann in die Vollen, erst bei RB Leipzig und danach in der Champions League gegen Paris Saint-Germain bei der Neuauflage des jüngsten Endspiels. „Wir wollen so schnell wie möglich die Dinge klarmachen“, sagte Flick erstmal zum nächsten Meistertitel. Ein Sieg beim einzigen Titelkonkurrenten RB Leipzig wäre wohl vorentscheidend. Mit vier Punkten Vorsprung reisen die Bayern nach Sachsen.