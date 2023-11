Bundesliga „Hat mich angefasst“: Rose beeindruckt vom Svensson-Video

Svensson war am Donnerstagabend vom Trainerposten des Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga zurückgetreten. Der Däne hatte Mainz im Januar 2021 als Bundesliga-Letzten übernommen und zum Klassenerhalt geführt. In der laufenden Saison gab es in neun Liga-Spielen noch keinen Sieg. „Es hat mich so geprägt. Es wird mich mein ganzes Leben lang prägen. Der Zeitpunkt ist einfach notwendig - auch zu erkennen, dass keiner über dem Verein steht. Wir müssen alle Kräfte bündeln, um diese Situation zu meistern“, sagte der 44-Jährige in dem von Rose angesprochenem Video.