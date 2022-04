Bundesliga : Heidel: Kein Unmut gegenüber Augsburg wegen Spielverlegung

Augsburg/Main Für den Mainzer Sportvorstand Christian Heidel sind alle Differenzen mit dem FC Augsburg wegen der coronabedingten Spielverlegung beigelegt.

„Vieles, was wir über die damalige Situation in den Medien lesen konnten, war kompletter Unsinn“, sagte der Manager des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 der „Augsburger Allgemeinen“ (Mittwochausgabe) vor dem Nachholspiel der beiden Clubs am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) in Augsburg. Die Partie war im März verschoben worden, weil Mainz 20 Corona-Fälle zu beklagen hatte.