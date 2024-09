Fußball-Bundesliga Heidenheim feiert - Augsburg hadert mit „Scheiß-Elfmeter“

Elfmeter-Frust herrschte dagegen beim FC Augsburg. „Das ist Wahnsinn“, echauffierte sich Keven Schlotterbeck über sein per Videobeweis ermitteltes Handspiel in der Anfangsphase, das zum Elfmeter und zur frühen Führung für die Heidenheimer geführt hatte. Eine kleine Bewegung, einen minimalen Kontakt, habe es zwar gegeben, gestand der Abwehrspieler, wertete dies aber als normale „Fußballbewegung“. „Die Schiedsrichter wissen langsam selber nicht mehr, was sie pfeifen. Es ist fürchterlich und traurig, dass du dann so ein Gegentor bekommst.“