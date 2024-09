Fußball-Bundesliga Heidenheim geknackt: Drei Freiburger Tore nach der Pause

In den bisherigen Saisonspielen gerieten die Freiburger bislang immer in Rückstand. Und auch in Heidenheim wäre es unmittelbar vor dem Pausenpfiff beinahe so weit gewesen. Nach einer Ecke verlängerte Paul Wanner per Kopf. Angreifer Maximilian Breunig kam im Duell mit seinem Ex-Club aber nicht mehr ran - die bisher beste Möglichkeit der Partie.