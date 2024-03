Bundesliga Heidenheim hofft beim VfB auf Überraschung - Beste fraglich

Trotz des Negativtrends in der vergangenen Wochen mit fünf Spielen ohne Sieg hofft der Tabellenelfte Heidenheim auf eine Überraschung beim Dritten in Stuttgart. „Stuttgart ist auf dem besten Weg, nächste Saison in der Champions League zu spielen“. meinte Schmidt. Seine Elf müsse daher „ans Maximum rankommen. Nur dann ist es möglich, etwas mitzunehmen“.