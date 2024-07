Bundesliga Heidenheim legt los: „Ein Stück weit ein Neuanfang“

Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim schließt Neuzugänge im Defensivbereich bis zum Start der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga nicht aus. „Wir haben noch Bedarf, was die letzte Reihe betrifft“, sagte der Coach, der nach einer Operation am Sprunggelenk den Start der Vorbereitung auf Krücken gestützt verfolgte. „Wir hatten, was die Viererkette betrifft, in der letzten Saison das Glück, dass wir kaum verletzte oder gesperrte Spieler hatten. Da kann es sein, dass wir noch etwas machen.“